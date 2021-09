Diretta Napoli-Cagliari ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

NAPOLI - Vincere e continuare a sognare. È questo l'imperativo in casa Napoli. Gli azzurri, a punteggio pieno dopo cinque giornate, alle ore 20.45 ospitano al Maradona il Cagliari. La squadra di Spalletti fin qui ha "fatto fuori" una dietro l'altra Venezia (2-0), Genoa (2-1), Juve (2-1), Udinese (4-0) e Sampdoria (4-0). Di fronte oggi ci sarà la formazione sarda che ha già cambiato guida tecnica chiamando l'ex Napoli Walter Mazzarri al posto di Leonardo Semplici. Dopo il pareggio al debutto all'Olimpico contro la Lazio (2-2), il tecnico toscano ha incassato il 2-0 interno contro l'Empoli. Joao Pedro e compagni sono alla ricerca del primo successo stagionale in campionato e attualmente sono a quota due in campionato - 2-2 alla prima contro lo Spezia l'altro punto conquistato dai sardi -.