Diretta Roma-Empoli ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Roma prova a scrollarsi di dosso la sensazione negativa del derby perso con la Lazio, affrontando alle 18 l'Empoli di Andreazzoli. I giallorossi di Mourinho, che giovedì hanno vinto in Conference League, possono nuovamente contare in campionato sul capitano Lorenzo Pellegrini, reduce da una giornata di squalifica e dal prolugamento di contratto fino al 2026. L'Empoli che arriva allo Stadio Olimpico è in buona forma, dopo i successi contro Cagliari, in trasferta, e Bologna, in casa. La squadra toscana è già riuscita nell'impresa di vincere sul campo della Juventus. Torna a Roma Aurelio Andreazzoli, ex allenatore giallorosso e a lungo nello staff tecnico romanista, come collaboratore di Spalletti, Montella, Luis Enrique e Zeman.