Serie A, Juve-Roma: l'arbitro è Orsato. Napoli-Torino a Sacchi

ROMA - Sono stati designati i direttori di gara in vista della prossima giornata di campionato. Sabato, dopo Spezia-Salernitana (dirige Marini), sono in programma alle 18 Lazio-Inter (Irrati) e Milan-Verona (Prontera). Napoli e Torino si affrontano invece domenica alle ore 18, dirette da Sacchi. Sempre domenica, ma alle 20.45, è in programma Juventus-Roma, affidata a Orsato.