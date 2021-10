Cagliari-Sampdoria 3-1: Joao Pedro show, Mazzarri batte D'Aversa

CAGLIARI - Dopo gli anticipi del sabato la domenica di Serie A si apre con l'importante sfida tra Cagliari e Sampdoria, match tra due squadre ambiziose, ma che al momento non navigano in acque tranquille. Alla Sardegna Arena termina 3-1 per i rossoblù che trovano così la prima vittoria della loro stagione piegando con la doppietta di Joao Pedro e la rete di Caceres la formazione di D'Aversa alla quale non basta la rete di Thorsby. Mazzarri lascia l'ultimo posto in classifica e sale momentaneamente al 17esimo posto agganciando proprio i doriani a quota 6.