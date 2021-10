Sampdoria-Spezia 2-1: super Candreva, il derby va a D'Aversa

GENOVA - Candreva trascina la Sampdoria e salva la panchina di D'Aversa, ora meno traballante. Al Ferraris l'ex Lazio e Inter propizia l'autogol di Gyasi su punizione e poi raddoppia già nel primo tempo, mettendo in salita la partita dello Spezia. Alla fine al Ferraris è 2-1, a referto anche la rete bellissima di Verde che però arriva al 94' a partita chiusa e che non evita il ko. Con questo successo nel derby la Samp sale a 9 punti in classifica e scavalca Thiago Motta, fermo a 7.

Gyasi nella sua porta, Candreva raddoppia

La partita ci mette appena quindici minuti per sbloccarsi: la punizione di Candreva verso lo specchio della porta viene deviata dalla testa di Gyasi, che beffa Provedel. La reazione dello Spezia è immediata, Strelec risponde e trova un super Audero, poi Verre si fa male e lascia il posto a Dragusin. Ma è ancora Candreva protagonista: chiude un'azione perfetta della Samp e trasforma in gol l'assist di Gabbiadini per il 2-0 al 36'.

Sampdoria-Spezia: il tabellino

Super gol di Verde ma la Samp vince il derby

Nella ripresa il baricentro dei blucerchiati si abbassa, lasciando l'iniziativa allo Spezia che però oltre al possesso non riesce ad incidere in zona offensiva. Thiago Motta è costretto a cambiare, Verde e Nzola sono i designati per provare a dare la scossa (fuori Gyasi e Antiste), D'Aversa invece si copre con un difensore in più e un attaccante in meno e inserisce Chabot per Gabbiadini. Proprio Verde è tra i più attivi, crossa, dribbla e tira mettendo sotto pressione la Samp, che si lancia in contropiede: vola Candreva, il pallone arriva a Bereszynski che centra la traversa. Gli ultimi sforzi dello Spezia sbattono sul muro blucerchiato senza sfondare, fino al missile di Verde al 94': sinistro splendido che fulmina Audero ma che non evita ai bianconeri la sconfitta.