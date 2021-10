Milan, vetta col brivido: 4-2 a Bologna e sorpasso sul Napoli

BOLOGNA - Dopo le amarezze della Champions League torna a sorridere in campionato il Milan, che passa a Bologna in una gara dai due volti in cui rischia di vanificare un vantaggio di due reti e di due uomini. Rimontato dai rossoblù, il 'Diavolo' riesce comunque a spuntarla nel finale (2-4) e a portarsi momentaneamente in vetta alla classifica, a +1 sul Napoli di Spalletti che sarà impegnato in posticipo sul campo della Roma. Non sono bastate le tantissime assenze rossonere e una prova di grande carattere per consentire ai rossoblù di frenare il cammino di Ibra e compagni, ancora imbattuti dopo nove giornate e alla quinta vittoria consecutiva.

Bologna-Milan 2-4: statistiche e tabellino Le 'mosse' dei tecnici Nel 'Diavolo' turnover consistente di Pioli che opta per Castillejo nel trio a supporto di Ibrahimovic (completato da Krunic e Leao), mentre in difesa Kjaer viene preferito a Romagnoli e in mediana c'è Tonali al posto di Kessie (ai box insieme agli infortunati Maignan, Florenzi, Messias, Rebic ma anche a Theo Hernandez e Brahim Diaz, positivi al Covid). Sull'altro fronte l'ex rossonero Mihajlovic conferma dieci undicesimi della squadra che ha pareggiato contro l'Udinese: l'unica novità è rappresentata dal ritorno di Medel al centro della difesa a tre, mentre in attacco il tecnico serbo dà continuità a Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic. Serie A, la classifica Monologo rossnero nel primo tempo Avvio di match equilibrato e la prima vera occasione arriva su un calcio da fermo per il Bologna: sul cross teso di Svanberg il portiere rossonero Tatarusanu non riesce a intervenire e Arnautovic sfiora il palo di testa (13'). È la 'miccia' che accende il match, il cui equilibrio si spezza tre minuti dopo con il vantaggio del Milan: Ibrahimovic innesca Leao che di sinistro beffa Skorupski con la decisiva deviazione di Medel (16'). I padroni di casa accusano il colpo e poco dopo, su un lancio di Kjaer, si fanno infilare da Krunic che viene steso al limite da Soumaoro: per l'arbitro era una chiara occasione da gol e arriva il rosso per il difensore francese, che al 21' lascia così in dieci i suoi. Mihajlovic sorride amaro davanti alla sua panchina e arretra i due esterni per ridisegnare la squadra con un 4-3-2, ma il 'Diavolo' resta alto palleggiando e prova a pungere di nuovo con Ibrahimovic, che di testa in mischia non riesce a dare però forza alla conclusione (27'). La potenza giusta ce la mette invece capitan Calabria, che al 35' scaraventa in rete con un destro dal limite la palla del raddoppio. A 'rovinare' il primo tempo rossonero solo il problema muscolare di Castillejo, costretto a restare negli spogliatoi per lasciare il posto a Saelemaekers come fa anche l'ammonito Tonali, sostituito da Bakayoko.