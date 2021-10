Diretta Atalanta-Lazio ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - “Giochiamo contro una squadra di valore, la Lazio è in crescita e ha principi di gioco un po’ diversi rispetto a prima. Il campionato è difficile, i biancocelesti arrivano da una vittoria dopo il passo falso con il Verona. Speriamo non abbiano la stessa carica vista contro la Fiorentina”. Ha presentato così. Gian Piero Gasperini, la sfida tra la sua Atalanta e la Lazio. Un match difficile, ma che va giocato con la massima concentrazione. Vietato pensare al Manchester United. Sarri invece cerca continuità e ha caricato la squadra: “Lazio, gioca senza paura”. In palio punti pesanti. L’Atalanta ha perso l’ultima partita di Serie A contro la Lazio, dopo essere rimasta imbattuta nelle precedenti sette sfide con i biancocelesti (4V, 3N) nella competizione; prima della striscia di imbattibilità i bergamaschi avevano perso tre incontri di fila.