Diretta Roma-Milan ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Roma di José Mourinho cerca di fermare il cammino del Milan di Stefano Pioli, primo in classifica alla pari del Napoli. Dopo la debacle europea contro il Bodo Glimt, la formazione giallorossa ha dato segnali di ripresa pareggiando proprio contro i partenopei di Spalletti e vincendo a Cagliari. Il Milan però non vuole smettere di correre in campionato per poi rituffarsi nella Champions League: mercoledì prossimo i rossoneri ospiteranno il Porto con il disperato bisogno di tre punti per sperare nel passaggio del turno. Mourinho stasera affronta per la prima volta Pioli. Nella scorsa stagione, a Roma, i rossoneri hanno vinto 2-1 grazie a un rigore di Kessié e a un gol di Rebic, intervallati dal momentaneo pareggio di Veretout. A San Siro invece l'incontro si era chiuso sul 3-3.