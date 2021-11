Diretta Napoli-Verona ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Con il Milan impegnato nel derby della Scala contro l'Inter, il Napoli cercherà un successo contro il Verona, con l'obiettivo di riprendersi la vetta solitaria della classifica, attualmente condivisa con i rossoneri con 31 punti ciascuno. I ragazzi di Spalletti nell'ultimo turno hanno sconfitto 1-0 la Salernitana di Ribéry, Tudor invece ha dato un dispiacere ai suoi ex tifosi, battendo 2-1 la Juventus al Bentegodi e toccando quota 15 in graduatoria, a ridosso della zona Europa. Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la gara numero 28 tra le due squadre in Serie A: il bilancio recita 20 vittorie dei padroni di casa, 6 pareggi e 2 affermazioni scaligere.