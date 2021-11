Diretta Lazio-Salernitana ore 18: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Nel 12° turno del campionato di Serie A la Lazio di Maurizio Sarri alle ore 18 ospita allo stadio Olimpico di Roma la Salernitana di Stefano Colantuono. I biancocelesti vogliono tornare al successo dopo il doppio 2-2 tra campionato (Atalanta) ed Europa League (Olympique Marsiglia). I campani, invece, sono reduci dal ko per 1-0 in casa contro il Napoli e cercano i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Mentre la Lazio, attualmente sesta, sgomita per un posto in Champions League, i granata lottano infatti per mantenere la categoria. La Salernitana ha perso 1-6 nell’ultima sfida contro la Lazio in Serie A nel marzo 1999 (all’Olimpico); soltanto contro il Torino, nel 1947, ha subito una sconfitta con una differenza gol più ampia nel massimo campionato (7-1 in quel caso).