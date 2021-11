Diretta Milan-Inter ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

MILANO - Il derby della Scala numero 175 mette di fronte il Milan capolista della Serie A in coabitazione con il Napoli a quota 31 punti e l'Inter campione d'Italia in carica, attualmente terza a sette lunghezze di distanza. I precedenti pendono in favore dei nerazzurri con 67 affermazioni (contro le 52 rossonere), cui si aggiungono 55 pareggi. Nella scorsa stagione le due big della Serie A si sono spartite la posta in palio: 2-1 per i ragazzi di Pioli all'andata e netto 3-0 per quelli (all'epoca) allenati da Conte al ritorno.