Marotta: "Plusvalenze? Il calcio italiano deve abituarsi al player trading"

MILANO - "Se l'Inter ha problemi con le plusvalenze? Assolutamente no". Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, intervistato durante l'incontro con l'Inter Club del Consiglio Regionale della Lombardia. "Mi sento di dire - prosegue l'ex dirigente della Juventus - che il modello italiano deve garantire il player trading. Siamo un campionato di transizione, i campioni non finiscono più la carriera qui, lo abbiamo visto con Lukaku e Hakimi. Chi viene in Italia ha poi la speranza di andare in Premier League o al Psg. Dobbiamo assistere anche a queste situazioni, perché Hakimi e Lukaku hanno generato plusvalenze".