Diretta Sassuolo-Napoli ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

REGGIO EMILIA - Conquistata la vetta solitaria della classifica grazie al 4-0 contro la Lazio, il Napoli di Luciano Spalletti vuole continuare a sognare e per farlo deve battere il Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Squadre in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 20.45. Gli azzurri, che fin qui hanno perso solo una volta nel torneo - al Meazza contro l'Inter per 3-2 - però, si troveranno di fronte un Sassuolo che nell'ultimo turno ha superato 3-1 il Milan in trasferta permettendo così al Napoli di conquistare il primato solitario. I rossoneri sono caduti sotto i colpi di Berardi e compagni come già accaduto nell'altro turno infrasettimanale del 27 ottobre alla Juve di Allegri, ko contro i neroverdi all'Allianz Stadium per 2-1. La squadra di Spalletti dovrà dunque fare molta attenzione alla formazione di Dionisi, attualmente dodicesima con 18 punti.