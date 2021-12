Napoli ripreso dal Sassuolo nel finale: 2-2! Tris Milan

Il Napoli si butta via contro il Sassuolo. Dai due gol di vantaggio al 2-2 finale (e un clamoroso terzo gol tolto dal Var in pieno recupero) nella serata folle del Mapei Stadium con le reti di Fabian e Mertens che lasciano il posto ai sigilli di Scamacca e di Ferrari: Spalletti (espulso per proteste) mantiene sì la testa della classifica, ma con un solo punto di vantaggio sul Milan di Pioli che si sbarazza del Genoa di Sheva tornando a vincere in campionato con un netto 3-0 firmato da Ibra e dalla doppietta di Messias. La lotta scudetto, dopo il trionfo dell’Inter sullo Spezia, si fa sempre più entusiasmante: sabato l’Atalanta andrà a far visita proprio a Spalletti, privatosi nel corso della partita di Insigne, Fabian e Koulibaly. Le loro condizioni saranno da valutare.

Sassuolo-Napoli 2-2: tabellino e statistiche Clamoroso al Mapei Stadium! Spalletti conferma in blocco la formazione che ha superato splendidamente la Lazio nell’ultimo turno di campionato mentre Dionisi punta tutto su Scamacca, autore di un’ottima prestazione a San Siro. Ritmi subito altissimi al Mapei Stadium: Zielinski sciupa una ghiotta occasione e Insigne viene fermato dalla manona di Consigli a ridosso della mezz’ora. Il Sassuolo alza la voce nel finale di primo tempo con Raspadori (abilissimo nella sua azione personale) e Ferrari, pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A inizio ripresa il Napoli perde Insigne (rimasto negli spogliatoi per un problema al polpaccio) ma trova l’1-0 con Fabian Ruiz al 51’ grazie a un sinistro dalla distanza nato da una leggerezza di Traoré. La spallata al match sembra concretizzarsi nove minuti più tardi, quando Mertens capitalizza al meglio il suggerimento di Zielinski. Ma il bel gol di Scamacca al 72’ e il sigillo di Ferrari all’89’ gelano tutti i tifosi azzurri presenti al Mapei Stadium. E quanti brividi per quel gol tolto dal Var a Defrel al 94’ per un fallo di Berardi…