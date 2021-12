Il Verona rimonta il Venezia da 3-0 a 3-4! Pari Spezia-Sassuolo

Non si affrontavano in Serie A dal 9 settembre 2001, il ritorno è con i fuochi d'artificio e dà spettacolo: il derby veneto tra Venezia e Verona finisce 3-4 con una rimonta incredibile dell'Hellas nel secondo tempo. All'intervallo la squadra di Zanetti chiude sul 3-0 ma nella ripresa, soprattutto grazie alla doppietta di Simeone, Tudor la ribalta in undici contro dieci (rosso a Ceccaroni). Tre punti d'oro che portano il Verona sopra la Lazio (momentaneamente), a 23 punti, a +3 sul Sassuolo, che si ferma 2-2 in casa dello Spezia: rimonta decisa dai due gol di Raspadori.

Classifica Serie A Venezia-Verona 3-4 Non c'è Barak nel Verona per un attacco influenzale, al suo posto Tudor sceglie Ilic con Caprari e Simeone. Il Venezia perde per infortunio dopo appena 7' Okereke (dentro Johnsen) ma al 12' passa con il tap-in in area piccola di Ceccaroni su assist di testa di Henry. E al 19' è già raddoppio, in contropiede Johnsen scappa e serve un pallone soltanto da appoggiare in rete a Crnigoj. Hellas in bambola, al 27' incassa anche il tris da Henry che approfitta del pasticcio clamoroso di Dawidowicz e Montipò. Al Verona serve una scossa che arriva al 52': Henry devia di testa nella propria porta e riapre la gara con un autogol sfortunato. Ci credono i gialloblù, ancora di più al 65' quando Caprari trasforma il rigore (rosso a Ceccaroni per fallo di mano volontario sulla linea di porta). Al 67' la rimonta è completa con la scavino di Simeone su Romero: 3-3. C'è ancora tempo e con la superiorità numerica il Verona trasforma il sogno in impresa: Simeone all'85' si invola e dalla distanza si inventa un eurogol all'incrocio dei pali che vale il 3-4 e la doppietta personale: Penzo ammutolito, esplodono di gioia i tifosi veronesi. Tabellino Venezia-Verona