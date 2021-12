Diretta Sassuolo-Lazio ore 18: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA - La Lazio è reduce dal successo contro la Sampdoria in campionato, solo una volta in questa stagione di Serie A ha infilato due vittorie di fila. È accaduto nelle prime due giornate. La parola d'ordine, per Maurizio Sarri, è sempre la stessa: continuità. Bisogna recuperare punti, approfittare del mezzo passo falso della Juve e rispondere alla Fiorentina. Dionisi invece, mastica ancora amaro per il pareggio contro lo Spezia, ma rilancia e carica il Sassuolo: “Dobbiamo pensare alla Lazio e a fare una grande partita sin dal primo minuto. La Lazio è una grande squadra, Sarri fa parte dei top allenatori e ci aspetta una sfida difficile”. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite contro la Lazio in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle prime 13 sfide contro la squadra biancoceleste (3N, 8P).