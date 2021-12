Inter-Cagliari 4-0, Inzaghi vola al primo posto in classifica

MILANO - L'Inter di Simone Inzaghi batte 4-0 il Cagliari e scavalca il Milan in vetta alla classifica di Serie A, coronando un inseguimento durato 17 giornate. I detentori dello scudetto, alla quinta vittoria consecutiva in campionato, sono trascinati dai gol di Lautaro Martinez (doppietta), Sanchez, stasera in versione vice Dzeko, e Calhanoglu. Festa sugli spalti per gli ultras nerazzurri, che hanno ricordato con striscioni e bandiere lo storico vicepresidente Peppino Prisco , di cui ricorrevano, due giorni fa, i 100 anni dalla nascita e, oggi, i 20 anni dalla scomparsa. I guai continuano per il Cagliari dell'ex interista Walter Mazzarri , a secco di vittorie dal 17 ottobre (9 gare) e a soli 2 punti dall'ultimo posto in classifica.

Inter-Cagliari, la cronaca

I nerazzurri scendono in campo con De Vrij nuovamente al centro della difesa e Sanchez partner d’attacco di Lautaro Martinez per far rifiatare Dzeko, mentre Dumfries e Perisic sono i cursori sulle fasce. Nel Cagliari difesa a tre con l'ex interista Godin centrale preferito a Ceppitelli (finito in tribuna), mentre davanti agiscono capitan Joao Pedro con l’altro ex nerazzurro Keita Baldé, che vince il ballottaggio con Pavoletti. Il primo tempo è un monologo dell'Inter, che mette alle corde i sardi con occasioni a ripetizione: inizialmente i ragazzi di Inzaghi ci provano soprattutto dalla distanza con conclusioni di Barella (alta), Skriniar (Cragno risponde in tuffo) e Lautaro Martinez (parata facile di Cragno). Il gol nerazzurro matura al 29' su azione d'angolo: Calhanoglu batte il corner e Lautaro Martinez, sul primo palo, incorna alla perfezione con un balzo impressionante. La reazione del Cagliari si limita a un bel destro di Deiola, troppo centrale per impensierire Handanovic. Nel finale del primo tempo Cragno si erge a protagonista del match con due interventi provvidenziali: al 41' salva d'instinto su Sanchez lanciato a rete e al 44' para un rigore di Lautaro Martinez, concesso per un suo fallo in uscita su Dumfries; Calhanoglu peraltro si avventa sulla ribattuta, ma spara alto.

Doppietta per Lautaro Martinez

I campioni d'Italia raddoppiano al 50': Barella alza il pallone e lo mette in mezzo, in mezza rovesciata quasi senza vedere, per Sanchez, che colpisce al volo di destro, battendo Cragno. La festa dell'Inter si trasforma in show: al 66' Calhanoglu cala il tris con un bolide di destro, indirizzato all'incrocio dei pali. Due minuti più tardi è ancora Barella a inventarsi l'assist vincente, stavolta per lanciare Lautaro Martinez, che controlla di petto e supera Cragno con un tocco morbido. E' il 4-0. L'attaccante argentino si conferma una bestia nera per il Cagliari, a cui ha segnato il suo primo gol in Serie A nel settembre 2018, colpendo ancora i sardi altre cinque volte fino a oggi. Cragno deve fare un lavoro super anche nel finale, per evitare un passivo peggiore: una sua parata su Skriniar all'80', soprattutto, ha del miracoloso. All'85' Sanchez colpisce anche la traversa e cala il sipario: l'Inter vince 4-0, volando in testa, il Cagliari affonda nelle sabbie mobili della zona retrocessione.