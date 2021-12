Diretta Fiorentina-Sassuolo ore 12:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

FIRENZE - La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita nel match delle 12.30 il Sassuolo di Alessio Dionisi, imbattuto da cinque gare e reduce dal successo contro la Lazio. I toscani si presentano alla gara settima in classifica con 30 punti, mentre il Sassuolo è dodicesimo a 23 punti. Punti importanti in palio all'Artemio Franchi coi viola che, reduci da tre vittorie di fila, hanno vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo (2-1 al Mapei Stadium nell’ottobre 2019), perdendo quattro volte, mentre i neroverdi hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite contro squadre che iniziavano la giornata in una posizione migliore di classifica (successi con Juventus, Lazio e Milan, pareggio con il Napoli).