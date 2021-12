Milan-Napoli 0-1: Elmas gol, Inter campione d'inverno

MILANO - La 18ª giornata di Serie A si chiude con il successo per 1-0 del Napoli di Spalletti, a San Siro, contro il Milan. La formazione azzurra si mette alle spalle le sconfitte contro Atalanta ed Empoli, riscattandosi con tre punti che valgono oro e che regalano all' Inter il titolo virtuale di campione d'inverno , con una giornata di anticipo sulla conclusione del girone di andata. I rossoneri di Pioli restano staccati 4 punti dalla vetta, agganciati proprio dal Napoli in scia dei nerazzurri.

Milan-Napoli, la cronaca

Il Milan, privo di Calabria, Leao, Rebic, Hernandez e Kjaer, scende in campo con Ibrahimovic terminale offensivo supportato da Messias, Diaz e Krunic, con Tonali e Kessié in cabina di regia. Tante assenze anche nel Napoli, senza Osimhen, Insigne, Mario Rui, Koulibaly e Fabian Ruiz: davanti c'è Petagna, preferito a Mertens, mentre Elmas e Lozano agiscono larghi, con Zielinski trequartista centrale; a centrocampo torna titolare Anguissa. Trascorrono 5 minuti e la formazione di Spalletti sblocca la gara: calcio d'angolo di Zielinski e incornata vincente di Elmas, che elude la marcatura di Tonali e sorprende Maignan sul primo palo. Secondo gol stagionale in campionato per il macedone del Napoli. Il Milan reagisce, senza però mettere alle corde il Napoli: al 18' il primo lampo è di Ibrahimovic, il cui colpo di testa fa la barba al palo; al 34' ci prova Florenzi con il sinistro, ma ancora una volta il pallone sfiora di poco il legno. Il Napoli si rifà pericoloso al 41' con una ripartenza: Lozano va due volte alla conclusione, trovando la ribattuta di Tomori e di Romagnoli. Si va alla pausa con gli azzurri in vantaggio per 1-0.

Gol annullato a Kessié

Nella ripresa il Milan preme alla ricerca del pareggio e il Napoli risponde con veloci ripartenze. Al 49' un sinistro di Ibrahimovic, indirizzato sotto la traversa, è deviato in angolo da Ospina. Un minuto più tardi un tentativo di Messias è bloccato dal portiere colombiano. Dall'altra parte Tomori è provvidenziale in chiusura nel fermare un paio di tentativi offensivi partenopei. Al 68' altra iniziativa di Messias, il cui tiro finisce sopra la traversa non di molto. Poi ci prova anche il nuovo entrato Giroud, ma Ospina controlla la sfera. Il Napoli replica con una fiondata alta di Petagna. Al 90' la beffa per il Milan: Kessié segna in mischia, festeggia, ma l'arbitro Massa di Imperia è richiamato dal Var Di Paolo. Il direttore di gara va all'on field review e annulla il gol per un fuorigioco di Giroud nell'azione rossonera. La delusione è grande per Pioli: il Napoli vince 1-0 al Meazza. Spalletti resta imbattuto in nove sfide contro Pioli.