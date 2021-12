Diretta Genoa-Atalanta ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

GENOVA - Il 4-1 subito per mano della Roma al Gewiss Stadium - tra le polemiche per il momentaneo 2-2 annullato a Zapata - ha frenato la corsa dell'Atalanta, che aveva precedentemente messo in fila la bellezza di sei vittorie. La Dea, quarta in classifica con 37 punti, sei in più del terzetto di inseguitrici formato dagli stessi giallorossi di Mourinho, la Juve e la Fiorentina, tenterà il sorpasso sul Milan terzo con un successo al Luigi Ferraris contro il Genoa penultimo a quota 10. L'arrivo in panchina di Shevchenko al posto di Ballardini non ha risollevato le sorti dei rossoblù, che con l'ucraino in panchina hanno raccolto soltanto un pareggio, segnando appena 2 gol, in 6 partite. Gara da ex per Gian Piero Gasperini, in Liguria dal 2006 al 2010 e dal 2013 al 2016.