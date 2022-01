Serie A, il calendario rimane invariato

ROMA - Il calendario della prima giornata di ritorno della serie A, in programma giovedì 6 gennaio, non subirà variazioni. Questo è quanto filtra dalla Lega calcio, alla quale la Salernitana ha rivolto una richiesta di rinvio della partita con il Venezia per la quarantena decisa dalla Asl dopo le 11 positività al Covid riscontrate. L'attuale regolamento non prevede la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile, come nel campionato in corso. Non sono in discussione per eventuali rinvii anche per le partite di Verona (10 casi di positività) impegnato a la Spezia e Udinese (9 casi positività), la cui trasferta a Firenze potrebbe essere bloccata dalle Asl locali.