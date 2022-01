Diretta Lazio-Empoli ore 14.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 11-2; l’ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021). I biancocelesti sono pronti ad iniziare il 2022 con un'altra bella vittoria, sarebbe la terza di fila dopo i successi contro Genoa e Venezia. Con Sarri non è mai accaduto, ecco perché il nuovo anno dovrà iniziare sotto la parola continuità. Andreazzoli invece, reduce da un ottimo girone di ritorno, è pronto a giocarsi la partita all'Olimpico a viso aperto: "Ricordiamo bene la gara dell’andata e vogliamo provare a fare risultato". L’Empoli non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro la Lazio: l’ultima rete della squadra toscana fuori casa contro questa avversaria è arrivata nel marzo 2007, una rete su punizione diretta di Sergio Almirón, in una sconfitta per 1-3.