Diretta Spezia-Verona ore 14.30: come vederla in tv e streaming, formazioni ufficiali

LA SPEZIA - Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ieri non si è voluto intromettere nella decisione sul giocare o meno la partita di oggi contro il Verona: "Noi come professionisti dobbiamo pensare a fare al meglio il nostro lavoro, fuori c'è chi è preposto per fare queste scelte". Intanto l'Hellas è arrivato in Liguria con cinque pulmini (che contenevano ciascuno solo l'autista e un calciatore) oltre alla vettura principale pur di disputare la millesima partita in Serie A della sua storia.