Sassuolo-Genoa 1-1: Berardi risponde a una magia di Destro

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium finisce 1-1 tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Genoa di Andriy Shevchenko. Il Grifone, a secco di vittorie dal 12 settembre scorso (3-2 a Cagliari), si illude nel primo tempo grazie a una magia di Mattia Destro, all'ottavo gol in campionato. Gli emiliani, reduci dal pesante ko per 3-0 in casa con il Bologna prima delle feste, pareggiano con Berardi nella ripresa, senza però trovare lo sperato raddoppio.

Destro, magico gol di tacco

Il Sassuolo, senza tanti uomini tra i quali Scamacca, Frattesi, Magnanelli, Djuricic, Objang e Peluso, scende in campo con Kyriakopoulos sulla trequarti, con Raspadori e Berardi, a supporto della punta Defrel. Il Genoa, privo di Criscito, Rovella, Behrami, Sturaro e Maksimovic, schiera a destra il nuovo acquisto svizzero Hefti, mentre in attacco ci sono Destro e il "ghanese-veneto" Ekuban. Proprio Destro va a segno dopo meno di 7 minuti, a conclusione di un'azione tambureggiante del Grifone: prima Ekuban pasticcia da ottima posizione, poi Destro sblocca l'incontro con un magico colpo di tacco. Shevchenko stringe i pugni per la gioia, anche perché i suoi ragazzi non smettono di giocare, nonostante il vantaggio. Il Sassuolo così fatica a pungere, dovendo stare attendo anche alle scorribande genoane. Domina l'equilibrio, con pochi pericoli sotto porta da entrambe le parti. Al 43' Berardi finisce a terra dopo un contatto con Bani: i padroni di casa protestano, ma l'arbitro Manganiello, coadiuvato dal Var Mazzoleni, dice che non ci sono irregolarità.

Il pareggio di Berardi

L'azione del Sassuolo diventa più convincente nella ripresa. Al 51' Defrel manca dell'istinto del killer a conclusione di una lunga galoppata solitaria, prima facendosi ipnotizzare da Sirigu e poi sparando la ribattuta sull'esterno della rete. Il gol, per i padroni di casa, arriva quattro minuti più tardi grazie a Berardi, che si avventa con il sinistro su un pallone strappato dalla difesa genoana a Raspadori. Il Grifone si spegne mentre il Sassuolo continua ad attaccare: al 64' un diagonale di Ferrari finisce sul fondo, poi Berardi impegna Sirigu al 67' e manca di pochissimo la traversa, dieci minuti dopo, con un magnifico sinistro al volo. Nel finale di gara i liguri si affidano ai nuovi entrati Caicedo e Pandev, ma il match resta inchiodato sull'1-1. Un punto che serve a poco a entrambe le squadre.