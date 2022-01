Diretta Inter-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Simone Inzaghi pronto ad affrontare la sua ex squadra, la Lazio. Tutto diverso rispetto alla partita dell’andata: è il 16 ottobre, il tecnico nerazzurro torna all’Olimpico tra voglia di vincere ed emozioni. E invece quel giorno arriva la sconfitta, l’unica fin qui registrata in campionato. Chiede la rivincita, ma Sarri è pronto e ha caricato i suoi: “Voglio una squadra che abbia coraggio nell’affrontare una formazione forte e con grandi numeri”. Tra l’altro la Lazio festeggia, proprio oggi 9 gennaio, il 122esimo compleanno della società. Si va alla ricerca del regali al Meazza con tanti tifosi al seguito. Qualche statistica: l’Inter sta registrando la sua seconda miglior serie di imbattibilità casalinga in Serie A dall’inizio degli anni ’90: al momento non ha perso nessuno degli ultimi 26 incontri interni nella competizione, meglio nel periodo ha fatto solo tra il 2008 e il 2010, quando arrivò a 46.