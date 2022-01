Diretta Salernitana-Lazio ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - La Salernitana ha ritrovato fiducia grazie al nuovo assetto societario e al numero uno Iervolino, pronto ad essere all'Arechi per la prima volta da quando è presidente. C'è la Lazio di Lotito da affrontare, ex patron granata già dimenticato. Sarà il sesto confronto tra le due squadre in Serie A: nelle prime cinque sfide non sono mai arrivati pareggi (tre vittorie dei biancocelesti e due per i campani). A Sarri servono punti importanti per tornare in zona Europa e dimenticare il ko contro l'Inter. Bisogna dare pure un segnale forte: la squadra quest'anno, in trasferta, ha perso 6 volte su 11. Rendimento horror. Qualche numero. La prossima sarà la panchina numero 250 per Maurizio Sarri nei maggiori cinque campionati europei: solo alla guida dell’Empoli (21%) l’allenatore della Lazio ha collezionato una percentuale di vittorie inferiore rispetto a quella attuale con il club biancoceleste (43%).