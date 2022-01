Diretta Sampdoria-Torino ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GENOVA - Dopo il bel successo casalingo contro la Fiorentina, il Torino cerca conferme sul campo della Sampdoria, reduce dalla sconfitta sul campo del Napoli. I granata hanno presentato ieri il nuovo acquisto Fares, sbarcato dal Genoa, via Lazio. "Era da tanti anni che si parlava di un mio approdo al Toro e conosco bene Vagnati e mi ha sempre ispirato venire a giocare in questo club. Juric? Ho visto le sue partite, so che è un mister tosto e che lavora molto bene". L'algerino seguirà la squadra a Genova. In casa Sampdoria, D'Aversa non cerca alibi: "Con l'emergenza conviviamo da inizio stagione ma nelle difficoltà dobbiamo compattarci ancora di più, come detto anche dal presidente Lanna che ha mandato un messaggio di coesione a tutte le componenti del club. A cominciare da noi che dobbiamo provare ad ottenere il massimo sul campo. C'è voglia di tornare a fare punti anche se sappiamo che non sarà facile perché di fronte troveremo un'ottima squadra".