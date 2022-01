Salernitana-Lazio 0-3: Immobile fa doppietta, Lazzari la chiude

SALERNO - La Lazio vola con Ciro Immobile: doppietta in dieci minuti e partita praticamente subito chiusa contro la Salernitana. Bella prova dei biancocelesti di Sarri contro una formazione granata decimata dal Covid. Nel secondo tempo Lazzari fa anche il tris finale. Strakosha con i guanti puliti e difesa immacolata. Ora sono 35 i punti in classifica per i laziali, superate momentaneamente Roma e Fiorentina. La Salernitana sempre più ultima. La prima all’Arechi di patron Iervolino è da dimenticare. Si consola con i cori che gli dedicano i tifosi a fine partita.

Salernitana-Lazio la cronaca

La Lazio mette subito la partita in discesa. Al 7’ tacco-assist di Milinkovic per Immobile, che a rimorchio non sbaglia e sigla il primo vantaggio. Passano tre minuti e ancora Ciro raddoppia, questa volta su passaggio vincente di Pedro. Gli uomini di Sarri gestiscono e provano altri affondi. Al 36’ traversa e riga ancora di Immobile, scatenato in attacco. Il colpo di testa fa solo disperare il bomber, che pregustava già la tripletta. Al 40’ out Pedro per un problema al polpaccio, dentro Felipe Anderson. È l’ultima notizia di un primo tempo comandato dalla Lazio oltre il risultato.

La Lazio prende il largo

Gondo ci prova, palla sopra la traversa. Serie di cambi per Sarri che mette dentro anche Lazzari per Marusic. Mossa giusta perché al 66’ Felipe Anderson serve un assist speciale per l’ex Spal, che con un diagonale non sbaglia e fa 3-0. Esultanza polemica, senza maglietta e giallo per lui. La Salernitana non riesce ad essere pericolosa, ora ha una montagna da scalare davanti. Scendono i ritmi, Sarri mette dentro anche il baby Romero e Vavro. Immobile all'86 sfiora la tripletta, Belec para e mette in angolo. Ultima emozione di una partita che ha visto protagonista soprattutto la Lazio. Che si rilancia in classifica.