Venezia-Empoli 1-1: Nani, esordio con assist in meno di 2'!

VENEZIA - Tutti in piedi per Nani . Il Penzo acclama il suo nuovo idolo, l'ultimo acquisto arrivato dal mercato invernale e che è già determinante per il Venezia. L'ex Lazio entra al intorno al 70', quando l'Empoli controlla la partita 1-0 grazie al gol di Zurkowski segnato nel primo primo tempo, e in meno di due minuti regala l' assit prezioso per Okereke , che poi batte Vicario e firma l'1-1 finale. Una giocata da campione che fa impazzire i suoi nuovi tifosi e che beffa Andreazzoli. Gli uomini di Zanetti salgono a 18 punti in classifica, l'Empoli si porta a 29.

Zurkowski segna al volo

I duelli, la lotta e l'intensità animano la partita, ma è la qualità del gioco offensivo dell'Empoli a fare la differenza. La squadra di Andreazzoli costruisce in scioltezza, si muove bene e palleggia meglio, arrivando al gol al 26': Bandinelli da sinistra trova Zurkowski che al volo, di destro, non sbaglia e firma l'1-0. Al Venezia è concessa solo qualche sortita, affidandosi all'estro di Aramu. Poca roba per impensierire i toscani, che ancora con Zurkowski, prima della fine del tempo, sfiorano il raddoppio.

Super Nani: esordio con assist!

Almeno l'approccio del Venezia nella ripresa è diverso, anche se le occasioni da gol faticano ad arrivare. Okereke ci prova due volte, di testa e con una botta al volo da fuori area: ancora troppo poco per fare male all'Empoli, attento in difesa. Zanetti allora al 70' si gioca la carta Nani. Ingresso, applausi e subito decisivo: al 73' il portoghese chiede il pallone, scambia con Aramu e poi imbuca per Okereke, che davanti a Vicario resta freddo e pareggia 1-1. Il Penzo impazzisce di gioia per il primo assist di Nani, subito decisivo per strappare un punto.