Roma-Cagliari 1-0: il neo-acquisto Sergio Oliveira lancia Mourinho

ROMA - Aveva glissato in conferenza stampa, a precisa domanda, José Mourinho: l'infortunio di Pellegrini nel pre-partita e il calcio di rigore assegnato per il fallo di mano di Dalbert hanno fugato ogni dubbio e scoperto il bluff dello Special One. A presentarsi sul dischetto è infatti il neo-acquisto giallorosso Sergio Oliveira che, al 33' della sfida con il Cagliari, permette alla Roma di battere di misura il Cagliari allo stadio Olimpico con un preciso piatto destro rasoterra, di rispondere alla Juventus vittoriosa ieri contro l'Udinese e di agganciare la Lazio al sesto posto della classifica di Serie A a quota 35, a -6 dall'Atalanta quarta (e che ha due gare in meno). I rossoblù, invece, reduci da due successi di fila e vicini al pari nel finale con Joao Pedro (fermato da uno strepitoso Rui Patricio e dalla traversa), restano terz'ultimi a 16, a -2 dal Venezia ma con una partita in più. Nel prossimo turno, contro la Fiorentina, alle tante assenze Walter Mazzarri dovrà aggiungere quelle di Pavoletti e Carboni , diffidati ed ammoniti contro la formazione capitolina.

Roma-Cagliari, le scelte di Mourinho e Mazzarri

Reduce dai ko con Milan e Juventus, Mourinho si gioca subito la carta Sergio Oliveira, schierato tra i tre di centrocampo con Mkhitaryan e Veretout, che sostituisce all'ultimo minuto Pellegrini, ko nel riscaldamento. Davanti a Rui Patricio agiscono, da destra verso sinistra, Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla e Vina, in avanti Zaniolo, Felix ed Abraham. Sei le defezioni per lo Special One - Spinazzola, Cristante, Smalling e Ibanez, più Diawara e Darboe in Coppa d'Africa -, ben 11 quelle per Mazzarri: Aresti, Keita Balde, Strootman, Oliva, Grassi, Ceppitelli, Walukiewicz, Bellanova, Ceter Valencia, Rog, più 'l'epurato' Caceres. Il Cagliari scende in campo all'Olimpico con un 3-4-1-2 dove, davanti a Cragno, ci sono Goldaniga, Altare e Carboni, Zappa e Dalbert sulle corsie esterne, Marin e Deiola in mediana, con Pereiro alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Solo panchina per Nandez e Lykogiannis.

Il neo-acquisto Sergio Oliveira decide Roma-Cagliari al 45'

Mourinho mostra grande rispetto ad un Cagliari in emergenza, ma in grande fiducia dopo le due vittorie consecutive contro Sampdoria e Bologna, che l'hanno prepotentemente riavvicinata alla zona salvezza. L'approccio della Roma è chiaro: grande compattezza e fulminee ripartenze. Tra l'idea di partenza e la realizzazione pratica in campo, però, ce ne passa e soltanto a tratti i giallorossi trasmettono una reale sensazione di pericolosità dalle parti di Cragno. Ancora meno, sull'altro versante, quanto prodotto dalla formazione sarda nell'area di rigore presidiata da Rui Patricio. C'è un altro portoghese, però, destinato a prendersi la scena: è il nuovo acquisto Sergio Oliveira, ammonito per eccesso di foga dopo 23', che sposta l'equilibrio del primo tempo trasformando - al 33' con un freddissimo piatto destro rasoterra - il secondo penalty assegnato dall'arbitro Maggioni, stavolta per un fallo di mano di Dalbert (sanzionato col cartellino meno grave) su una conclusione dal limite dello stesso ex centrocampista del Porto, dopo quello - poi revocato dal Var - per il presunto fallo di Carboni su Zaniolo al 5'. In mezzo, un'occasione importante di testa con Abraham su cross di Maitland-Niles, ben neutralizzata dall'estremo difensore rossoblù (13') e i gialli rimediati da Pavoletti e Carboni, che li costringeranno a saltare la prossima sfida alla Sardegna Arena contro la Fiorentina per squalifica. In chiusura, finisce nella lista dei 'cattivi' del direttore di gara - cinque in tutto nei primi 45' - anche Gianluca Mancini.

Traversa di Joao Pedro, la Roma batte il Cagliari 1-0

Avvio sprint della Roma nella ripresa, con Felix Afena-Gyan che semina il panico in velocità: la scelta del giovane attaccante di Mourinho di mettersi in proprio e tentare la conclusione da posizione defilata non paga, col pallone che termine debolmente fra i guantoni di Cragno (49'). Al 55' ci prova poi Mkhitaryan con un mancino dalla distanza senza fortuna, ma è ancora il rapido ghanese classe 2003 a rendersi pericoloso al 57', a tu per tu con l'estremo difensore sardo, dopo lo splendido lancio di Abraham: l'uscita coraggiosa del portiere scuola Brescia, che si prende suo malgrado in calcione in testa che costa il giallo a Felix, tiene il Cagliari in partita. Mentre i tecnici, con gli stessi effettivi dal primo minuto, studiano le mosse mandando a scaldare alcuni elementi in panchina, una progressione dell'armeno al 65' regala un'opportunità a Veretout, che si spegne anch'essa fra le braccia di Cragno. Nandez rileva Pereiro al 69', un minuto più tardi Altare, ammonito, fa gridare al rosso la panchina giallorossa per un'entrataccia su Gyan, Carboni cerca una conclusione velleitaria da fuori al 71', Zaniolo - al 74' - mette paura a Mazzarri con una ripartenza disarmante e un tiro potente che non inquadra lo specchia poi, dopo l'avvicendamento Shomurodov-Felix, il neoentrato uzbeko, servito da 'Miki', calcia senza sorprendere Cragno (78'). Lykogiannis prende il posto di Dalbert, ma all'80' è ancora la Roma ad andare ad un passo dal 2-0, con l'armeno ancora protagonista nelle vesti di rifinitore ed Abraham che pecca di lucidità e freddezza sotto parto. Una mole sconfinata di chance sprecate e beffa che non si consuma per questione di millimetri: all'84' ci prova ancora invano Sergio Oliveira, rovesciamento di fronte e Marin, Pavoletti, Deiola e Nandez confezionano il tap-in facile facile per Joao Pedro, sul quale si salva Rui Patricio con un intervento miracoloso e con l'ausilio della traversa. Karsdorp per Zaniolo, Gagliano per Altare e al 93' altra clamorosa chance ospite: Nandez attacca la profondità, sfila alle spalle di Vina ma, a tu per tu con il lusitano guardiano della porta capitolina, fallisce il controllo di petto e l'azione sfuma. Gli ingressi di Bove per Veretout e Keramitsis - all'esordio in A - per Maitland-Niles accompagnano il triplice fischio finale.