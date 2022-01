Serie A, gli arbitri: Milan-Juve ad Orsato. Fourneau per il Torino

TORINO- L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno (ventitreesima). Il big-match di giornata Juve-Milan è stata affidto ad (Orsato), Torino-Sassuolo a (Fourneau), mentre l'altra sfida al vertice Lazio-Atalanta a (Sozza). Per l'Inter c'è (Marchetti), per la Roma che sarà invece impegnata ad Empoli, designato (Fabbri).