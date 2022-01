Diretta Milan-Juve ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

MILANO - Reduce da due vittorie consecutive in campionato con Roma e Udinese, più quella in Coppa Italia contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri affronta il suo passato con l'obiettivo di accorciare in classifica sul Milan secondo, rimasto fermo a +7 a quota 48 dopo il ko interno tra le polemiche contro lo Spezia nell'ultimo turno di campionato. Sfida da ex anche per il tecnico rossonero Stefano Pioli (in bianconero da calciatore tra il 1984 e il 1987), fermato sull'1-1 nell'ultimo confronto assoluto tra le due squadre, il 19 settembre all'Allianz Stadium per la sfida d'andata, con Rebic che ha risposto a Morata. Quello sul prato verde di San Siro, invece, risale al gennaio 2021, quando la doppietta di Chiesa - che ha chiuso anticipatamente la stagione in corso - e la rete di McKennie costrinsero il Milan al primo brusco stop (1-3).