Cagliari-Fiorentina 1-1: Sottil risponde a Joao Pedro

CAGLIARI - Alla Sardegna Arena finisce in pareggio la partita tra Cagliari e Fiorentina , in una partita ricca di emozioni e caratterizzata non solo dai due gol (entrambi nella ripresa) ma anche da due calci di rigore sbagliati e dall'espulsione di Odriozola al 65' minuto di gioco. I viola hanno l'occasione per sbloccare il risultato nei primi minuti ma Biraghi , dal dischetto, si fa ipnotizzare da Radunovic . A inizio ripresa, Joao Pedro porta avanti i padroni di casa ma poi si fa parare il rigore da Terracciano e spreca la chance del raddoppio. Ne approfitta subito la squadra di Italiano che, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Odriozola, riesce a trovare il pareggio e il definitivo 1-1 con il gol, dell'ex, realizzato da Sottil . La Fiorentina aggancia così la Lazio al sesto posto a quota 36 punti mentre il Cagliari di Mazzarri resta nella zona calda della classifica, terzultimo a quota 17.

Cagliari-Fiorentina: curiosità e statistiche

Primo tempo ricco di emozioni ma senza reti

Mazzarri lancia dal primo minuto in avanti Joao Pedro e Gaston Pereiro come coppia offensiva. Italiano, invece, senza diversi giocatori a disposizione (tra cui anche Vlahovic) si affida al tridente d'attacco formato da Gonzalez, Piatek e Ikoné. Passano 15 secondi e la Fiorentina ha subito una occasione per sbloccare il risultato, con il tentativo di Bonaventura bloccato da Radunovic. Al 7' minuto di gioco, i viola hanno una ghiotta chance per passare in vantaggio, sul calcio di rigore fischiato dall'arbitro per il fallo di Bellanova su Odriozola. Dal dischetto si presenta Biraghi, che si fa ipnotizzare da Radunovic: il risultato rimane sullo 0-0. Poi, dopo l'omaggio per Davide Astori che ha vestito sia la maglia del Cagliari che quella della Fiorentina, i padroni di casa si rendono pericolosi al 25' con Joao Pedro che colpisce il palo interno con il destro. Prima dell'intervallo, invece, un'occasione per parte: prima Bonaventura spreca di testa su assist di Piatek e poi, nel recupero, Marin va ad un passo dal gol colpendo la traversa su punizione.

Apre Joao Pedro, risponde Sottil: Cagliari-Fiorentina finisce 1-1

La ripresa inizia con due novità in campo: nel Cagliari c'è Lovato al posto di Altare mentre nella Fiorentina c'è Maleh per Castrovilli. Passano appena due minuti nel secondo tempo e la formazione di Mazzarri trova il vantaggio su azione di calcio d'angolo: assist di Gaston Pereiro dalla bandierina e bel colpo di testa vincente di Joao Pedro che batte Terracciano. Italiano decide di inserire Sottil e togliere Ikoné. Al 63' l'arbitro fischia un altro rigore, stavolta per i padroni di casa per un fallo di mano di Odrioziola, che viene anche espulso per proteste. Anche Joao Pedro, però, come Biraghi nel primo tempo, sbaglia dagli undici metri, con Terracciano che salva la Fiorentina. I viola, rimasti in dieci, trovano comunque la forza per arrivare al pareggio: lo realizza Sottil al 75'. Proprio l'ex Cagliari, in contropiede, entra in area di rigore e batte Radunovic col mancino in diagonale, scatenando l'ira dei suoi vecchi tifosi. La parte finale della sfida non regala altre occasioni per le due squadre ma solo tanto nervosismo e numerosi falli. Il risultato non cambia: alla Sardegna Arena finisce 1-1 tra Cagliari e Fiorentina.