Diretta Fiorentina-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - La Fiorentina sfida la Lazio per la prima volta senza Dusan Vlahovic. “Abbiamo perso un giocatore importante che ha finalizzato in modo concreto e decisivo il nostro gioco, ma il gruppo è unitissimo e convinto della propria forza. Non ne risentirà”, le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Al Franchi arrivano i biancocelesti di Sarri. Settimana turbolenta tra mercato nullo e la successiva contestazione dei tifosi a Formello. In palio ci sono punti importantissimi per entrambe le squadra che sono in lotta per l’Europa. La Lazio ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), incluso l'1-0 della gara d'andata di questa stagione: risale al 2014/15 l'ultimo campionato in cui i capitolini hanno tenuto la porta inviolata in entrambe le partite stagionali contro la Viola nella competizione (quattro partite di fila in quell’occasione).