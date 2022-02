Diretta Inter-Milan ore 18: dove vederla in tv e in streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Tutto pronto per il 176esimo derby della Madonnina. I nerazzurri cercano l'allungo in classifica. I rossoneri, l'occasione per riaprire il campionato. Inzaghi dovrà rinunciare a Correa e prova a stemperare gli animi. "Non si tratta di una partita decisiva- ha dichiarato in conferenza stampa - sappiamo cosa significa il Derby. Ripeto: ci sono ancora 45 punti a disposizione. Ho giocato tanti derby e posso assicurarvi che non esistono favoriti. Sicuramente sarà una partita decisa da episodi. Dobbiamo essere bravi noi a farli indirizzare nel modo giusto. Le motivazioni possono fare la differenza". Per Pioli, che dovrà rinunciare a Ibrahimovic, la stracittadina rappresenta una delle ultime occasioni per riaprire il campionato. "E' un Derby che pesa tanto, lo sappiamo. Stiamo lottando per l'altissima classifica, poi che sia Champions o altro vuol dire che siamo tornati comunque competitivi", ha dichiarato il tecnico rossonero alla vigilia. "L'Inter sta facendo un percorso importantissimo. Che noi abbiamo avuto un calo è vero, ma so che ho a disposizione una squadra forte, dei ragazzi uniti e compatti e so che possiamo fare ancora molto bene. Dovremo avere più fame di loro nelle palle sporche".