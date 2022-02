Inter-Milan 1-2: Giroud riapre il campionato. Pioli a -1 da Inzaghi

MILANO - Tre minuti. È quanto è bastato al Milan per aggiudicarsi il derby meneghino numero 230 della storia fra tutte le competizioni e riaprire clamorosamente il discorso Scudetto, portandosi a -1 dall'Inter capolista , che ha però un match da recuperare contro il Bologna. Al Meazza, nel secondo anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, i nerazzurri sbloccano il risultato al 38' con un preciso piattone di Perisic sugli sviluppi di un corner battuto dall'ex Calhanoglu e appaiono per larghi tratti in totale controllo della partita, sfiorando a più riprese negato soltanto da almeno due grandi interventi di Maignan. Poi, tra il 75' e il 78', si scatena Giroud , che prima pareggia in scivolata dopo un tiro di Brahim Diaz trasformato in assist da una deviazione, poi completa la rimonta nascondendo il pallone a De Vrij e beffando col sinistro un rivedibile Handanovic. Al 95' espulso Theo Hernandez .

Inter-Milan, le scelte di Inzaghi e Pioli

L'Inter va a caccia di un successo che le garantirebbe di portarsi a +7 sui cugini rossoneri, con una gara - contro il Bologna - da recuperare. Il Milan, dal canto suo, ha l'occasione di riaprire il discorso Scudetto accorciando a -1. Simone Inzaghi non rinuncia al tanto caro 3-5-2 e al Meazza di presenta con Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione di Handanovic, Brozovic, l'ex Calhanoglu e Barella a centrocampo, Perisic e Dumfries - preferito a Darmian - a tutta fascia e la coppia formata da Lautaro Martinez, preferito a Sanchez, e Dzeko in attacco. Unico indisponibile, oltre Correa, il neo-acquisto Gosens, mentre Caicedo non va neppure in panchina. La risposta di Pioli, privo di Kjaer, Ibrahimovic, Ballo-Touré e Rebic e con Tomori recuperato ma non ancora al top, conferma il 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa, Tonali e Bennacer in mediana e Saelemaekers, Kessie e Rafael Leao sulla linea dei trequartisti alle spalle del terminale offensivo Giroud. Un po' a sorpresa, fuori dall'undici iniziale Florenzi, Messias e Brahim Diaz.

Perisic batte un super Maignan: Inter-Milan 1-0 al 45'

Calabria prova a sfondare e dopo due minuti guadagna il primo corner della partita, poi è costretto a inseguire Perisic sull'altro versante del campo: duelli individuali, pressing, tackle e falli infiammano il pubblico del Meazza nei primi nove minuti del derby meneghino. L'equilibrio si spezza al 10', precisamente sul gol di testa di Dumfries, annullato dal Var per una precedente posizione di fuorigioco dell'esterno croato autore del cross. I nerazzurri non si lasciano prendere dallo sconforto per la delusione, anzi danno vita ad un vero e proprio assedio e se all'11' Maignan salva il risultato con uno strepitoso colpo di reni sul tiro di Brozovic nettamente deviato da Kalulu, al 21' Romagnoli spende un giallo per fermare Dzeko, al 26' Barella si divora il vantaggio calciando clamorosamente fuori a due passi dalla porta, al 27' Lautaro Martinez si lascia ipnotizzare dal portiere francese, che si ripete sessanta secondi più tardi con un altro prodigioso intervento, stavolta su Dumfries, che calcia a botta sicura da pochi metri. I rossoneri provano a beffare i cugini al 35', con Handanovic che toglie dal sette la sassata di Tonali e Leao che non riesce a ribadire in rete sulla prosecuzione dell'azione, ma capitolano a 7' dal duplice fischio dell'arbitro Guida: super Maignan su Lautaro, ma non può nulla sul piattone mancino di Perisic (al 50° centro con questa maglia) sugli sviluppi di un angolo battuto da Calhanoglu. Nel finale di primo tempo l'Inter ha la chance di raddoppiare, ma è ancora l'estremo difensore scuola Psg ed ex Lille a negare il tentativo del turco, con una uscita bassa coi piedi al di fuori dell'area di rigore, e poi bloccando a terra il tiro di Dzeko.

Giroud show in 3': il Milan batte l'Inter 2-1 e riapre il campionato

Messias per Saelemaekers è la sola novità tra i 22 in campo per la ripresa. Al 48', miracoloso intervento difensivo di Bennacer su Calhanoglu, al 49', squillo di Tonali, che guadagna un corner con una prodezza balistica dalla distanza, al 50', tentativo del neoentrato brasiliano ex Crotone e, al 51', splendida uscita bassa di Maignan in anticipo su Perisic: Pioli, galvanizzato dall'atteggiamento dei suoi, si lascia andare a plateali applausi d'incoraggiamento, prima di rimettere mano alla formazione al 57', quando richiama accanto a sé uno spento Kessie, reduce dalla Coppa d'Africa, gettando nella mischia al suo posto Brahim Diaz. L'intensità è la medesima della prima frazione e lo stesso vale per il copione, con il Milan costretto ad attingere a forze extra per proporre il proprio gioco - senza tuttavia riuscire a creare reali occasioni sotto porta - e al tempo stesso contenere le arrembanti ripartenze avversarie: la capolista della Serie A appare in pieno controllo della sfida e, in questo senso, s'inserisce il tentativo dalla lunga distanza di Barella al 62', col quale guadagna un prezioso tiro dalla bandierina. Prova a smentire questa lettura Rafael Leao al 65', che riceve palla da Brahim Diaz dopo un impressionante break di Kalulu, ma il destro del portoghese - forse deviato - termina alto. Quattro minuti più tardi, invece, Perisic sfiora la doppietta in una situazione analoga all'1-0: stavolta, però, l'esterno ex Bayern cerca un controbalzo mancino che non inquadra lo specchio. Al 70' Perisic sente un fastidio al flessore e chiede il cambio: con lui esce anche Lautaro, dentro Dimarco e Sanchez, mentre Vidal rileva Calhanoglu tre minuti più tardi. Tre minuti, centottanta secondi: gli stessi che, tra il 75' e il 78', impiega il Milan - o meglio Giroud - per ribaltare la partita. L'attaccante francese prima si avventa spedendo in rete in scivolata il tiro deviato di Brahim Diaz, poi, con la complicità di Handanovic, riceve da Calabria, aggira De Vrij e sigla il 2-1 aprendo il piattone mancino. Clamoroso al Meazza. Pioli manda in campo Krunic per Bennacer, Inzaghi si gioca le carte Vecino e Darmian per Brozovic e Bastoni, mentre Maignan e Theo Hernandez arginano le immediate, rabbiose sortite nerazzurre. Nonostante l'espulsione diretta rimediata dal terzino franco-spagnolo dal 95', fa festa il Milan, che riapre clamorosamente il discorso Scudetto.