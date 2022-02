Fiorentina-Lazio 0-3: vittoria nel segno di Milinkovic-Immobile

Fiorentina-Lazio, la cronaca

Sembra una partita a scacchi. Pressing alti da una parte e dall’altra, zero occasioni nel primo quarto d’ora. Al 20’ Cabral colpisce bene di testa, Strakosha smanaccia sull’esterno e salva i suoi. È la prima occasione della gara, ma anche la prima in assoluto del nuovo attaccante della Fiorentina. Risponde Immobile da lontano, palla alta. La partita si accende: due occasioni per i padroni di casa con Bonaventura e Torreira, tiri che escono non di molto. Al 35’ contropiede di Luis Alberto, scarico per Immobile, Terracciano para e la difesa mette in angolo. Poco dopo ci prova Pedro, Terracciano è bravo nella risposta e Zaccagni sulla ribattuta spara alto. Pedro nel finale accelera in posizione centrale e calcia di sinistro, pallone sempre alto. Terracciano salva di nuovo su Pedrito. Lo spagnolo si becca anche un giallo per simulazione. Si chiude il primo tempo senza gol.

Passa la Lazio

Subito occasione con Torreira, che trova la porta, ma in maniera debole. Ma è la Lazio ad andare avanti: filtrante di Zaccagni per Milinkovic, che davanti a Terracciano non sbaglia. Festa sotto il settore ospiti del Franchi pieno di circa mille laziali. Minuto 53’, cambia il risultato. Italiano toglie Callejon e Duncan per Gonzalez e Castrovilli. Sarri pure fa due sostituzioni: out Pedro e Leiva per Felipe Anderson e Cataldi. Al 65' Orsato fischia rigore per la Fiorentina, dubbio contatto tra Castrovilli e Luiz Felipe. L'arbitro, richiamato dal Var, va al monitor e toglie il penalty. Al 70’ ecco il raddoppio. Lancione lungo di Patric dalla difesa per Immobile, che fa fuori in velocità Nastasic e davanti alla porta insacca il pallone del 2-0. Altri cambi per Italiano, che fa uscire Cabral per Piatek. Dentro pure Ikoné al posto di Bonaventura. Nuova fiammata in contropiede della Lazio: Zaccagni per Immobile, che scarta Terracciano e calcia verso la porta. Biraghi, in scivolata, accompagna la palla in rete per il 3-0 finale. Nel finale espulso Torreira per proteste. Basic si divora il poker. Ultima emozione al Franchi.