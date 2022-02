Diretta Udinese-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Fermato sull'1-1 dal Sassuolo nell'ultima giornata di campionato dopo le brillanti vittorie contro Sampdoria e Fiorentina, la marcia del Torino di Ivan Juric riparte dalla Dacia Arena di Udine, dove affronterà l'Udinese di Cioffi, il tecnico che lo scorso 8 dicembre ha raccolto l'eredità di Gotti, ancora a secco di vittorie nel 2022 e reduce dallo 0-0 contro il Genoa. Se la formazione bianconera non potrà contare su Deulofeu, squalificato, in casa granata la pesantissima assenza del Gallo Belotti si somma a quella di Bremer, anche lui fermato dal giudice sportivo. Il Torino ha vinto 3 degli ultimi 4 precedenti tra le due squadre e, più in generale, il bilancio racconta di 28 vittorie piemontesi contro le 26 friulane, cui si aggiungono 22 pareggi.