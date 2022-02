Vezzali risponde ai club di Serie A: "Cercate un confronto con la Figc"

ROMA - La sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali ha risposto ai 20 club contrari alla "pretesa" di Gravina di cambiare lo statuto in tema di governance, in una lettera sulla crisi tra Lega di A e Federcalcio. La sottosegretaria auspica un confronto costruttivo tra società e Figc per una sintesi della divergenza che tenga conto dell'autonomia della Lega e della portata dei principi generali."Cercate una sintesi ed evitate determinazioni che possano inficiare il confronto - afferma la Vezzali -. Porrò ogni dovuta attenzione alla questione da Voi segnalata, sulla quale ho già sollecitato i miei uffici al necessario approfondimento. Auspico che venga avviato quanto prima un confronto costruttivo tra le Vostre società e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in copia nella presente, e trovare insieme una sintesi che risolva la divergenza in atto, che coinvolge valori fondanti, quali l'autonomia della Lega e la portata dei principi generali e al quale offro sin d'ora la disponibilità a una mia attiva partecipazione. Invito la Lega, i suoi organi e componenti, come anche la Federazione, pertanto, a non assumere determinazioni che possano inficiare il suddetto confronto".