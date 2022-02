Moggi: Scudetto? Napoli unico avversario dell'Inter. La Juve deve puntare al quarto posto

Moggi: "Scudetto è tra Inter e Napoli"

Sabato alle ore 18 l'Inter capolista farà visita al Napoli, primo inseguitore insieme al Milan, una partita cruciale per la lotta allo scudetto che secondo l'ex direttore degli azzurri rappresenta il vero duello per il titolo: "Io ho individuato nel Napoli una delle migliori formazioni, se non la migliore. Ha delle caratteristiche particolari, potendo giocare di rimessa contro le grandi squadre, mentre con le piccole con Mertens fai la partita. Il problema di questo momento è che il Napoli se recupera tutti i giocatori e vince contro l'Inter, può vincere il campionato - aggiunge - Il solo avversario dell'Inter è il Napoli. Può essere che sbaglio, ma per me i partenopei sono la squadra migliore del campionato: la partita non decide il campionato ma dà una sintesi di quello che potrebbe avvenire. Se gli azzurri vincono, saranno i favoriti per lo scudetto".

Parlando dei bianconeri Moggi si è complimentato per le manovre di mercato ma non vede la Juventus come minaccia nelle zone alte della classifica: "In questo momento no sicuro. Deve puntare al quarto posto, ma in futuro sicuro. Il Presidente della Juve ha detto in più riprese che voleva ritornare ad essere competitivi dopo un anno sabbatico. Ha preso uno dei migliori in attacco, mentre Zakaria è un buon giocatore. I loro acquisti sono sicuramente azzeccati, Vlahovic è inutile parlarne, riempie l'area avversaria in un modo che la Juve non faceva da tanto tempo. Ha cominciato bene, adesso vediamo il resto. Sicuro che dal prossimo anno punterà allo scudetto, poi non è altrettanto sicuro che ci riesca".

Infine due parole sulla stagione delle squadre della Capitale con anche una frecciata scoccata all'allenatore della Roma: "I risultati di Lazio e Roma non sono certamente quelli che speravano. La Lazio si è dimenticata della partita di Firenze e ne hanno presi 4 dal Milan in Coppa Italia - aggiunge - Mourinho è bravo a dirottare l'attenzione, ogni volta parla degli arbitri. Così concede alibi ai propri giocatori e la piazza lo idolatra: il pubblico ancora ci credere e non sa che Mourinho è arrivato lì con tre esoneri uno dietro l'altro, dimostrando di non essere quello di una volta. Lui in questo momento vuole dirottare l'attenzione di tutti verso altro che non c'entra nulla con il calcio. La Roma ha preso delle batoste non indifferenti e non è sempre colpa dell'arbitro. Se vediamo la classifica con Fonseca, era molto meglio a livello di punti e di gioco".