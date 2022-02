Diretta Lazio-Bologna ore 15: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - “É vero, la Lazio ha molte qualità, ma non è detto che vinca sempre la squadra migliore”. Scritto e sottoscritto da Sinisa Mihajlovic, pronto con il Bologna a vincere ancora contro la Lazio. All’andata sonoro 3-0 in casa. I biancocelesti attraversano l’ennesimo momento no di una stagione piena di alti e bassi. La sconfitta pesante contro il Milan e la successiva eliminazione in Coppa Italia hanno lasciato il segno. Servono punti a Sarri per rimanere in zona Europa, in scia dell’Atalanta e tenere lontane Roma e Fiorentina. Qualche statistica. Il Bologna ha vinto tenendo la porta inviolata ciascuna delle ultime due sfide di Serie A contro la Lazio, dopo una serie di 15 incontri consecutivi senza successi contro questa avversaria (7N, 8P); i rossoblù potrebbero ottenere tre vittorie di fila contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal 1980.