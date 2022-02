Diretta Napoli-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

NAPOLI - Vincere e balzare in vetta alla classifica. È questo il diktat in casa Napoli in vista del match scudetto contro l'Inter in programma alle 18 al Maradona. La squadra di Luciano Spalletti, ex della partita (ha allenato i nerazzurri nel biennio 2017-2019), è reduce da cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pareggio) ma ora è chiamata a rispondere presente contro i primi della classe. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che devono recuperare la sfida contro il Bologna al Dall'Ara, nell'ultimo turno hanno incassato il secondo ko di questo campionato perdendo in rimonta il derby. Un passo falso che ha riaperto la corsa scudetto. Intanto una prima risposta è arrivata in settimana, con Dzeko e Sanchez che hanno steso la Roma di José Mourinho permettendo alla Beneamata di strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove sarà ancora una volta Derby della Madonnina. Ora, però, bisognerà tornare a correre anche in campionato, per allontanare le inseguitrici e volare verso la seconda stella.