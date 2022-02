Diretta Sassuolo-Roma ore 18: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA - La Roma sale al Mapei Stadium ancora alla ricerca di certezze, dopo il pareggio interno contro un Genoa zoppicante e l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Inter. Mourinho ha confermato la sfuriata contro i suoi giocatori, successiva al ko di San Siro, nella speranza di trovare orgoglio e continuità di rendimento. Non stanno troppo meglio i padroni di casa del Sassuolo, che continuano a ricevere complimenti, ma si trovano a corto di risultati da alcune settimane a questa parte. L'ultima prestazione bella, ma chiusa con un nulla di fatto, è quella nella gara di giovedì in Coppa Italia con la Juve, che si è imposta 2-1 in extremis. All'andata, in occasione della millesima partita in panchina per di Mourinho, la Roma ha vinto 2-1 sul Sassuolo grazie a una magia di El Shaarawy al 91'.