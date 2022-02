Lega Serie A: Carlo Bonomi verso la presidenza

MILANO - I club del massimo campionato dovrebbero aver trovato una accordo per la nomina del nuovo presidente della Lega Serie A, in sostituzione di Paolo Dal Pino, che si è dimesso due settimane fa. La scelta è caduta su Carlo Bonomi, 55 anni, presidente di Confindustria. L'imprenditore lombardo è visto dalle società di Serie A come l'uomo ideale per un dialogo proficuo con il governo di Mario Draghi e per rappresentare quindi tutte le istanze del calcio italiano alla politica, in un momento di crisi economica. Le elezioni per la presidenza della Lega Serie A sono all'ordine del giorno dell'assemblea di domani, martedì 15 febbraio, alle 11.30. Per essere eletti serviranno 14 preferenze su 20. Il 7 febbraio scorso, nella prima assemblea elettiva, l'esito dell'urna aveva portato a una fumata nera con 17 schede bianche, 2 nulle e un voto per Gaetano Blandini, direttore generale della Siae, candidato dalla Lazio di Claudio Lotito.