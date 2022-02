Lega Serie A, nuovo presidente: ancora una fumata nera

MILANO - Un'altra fumata nera. Non c'è ancora una decisione dopo il nuovo tentativo di elezione del presidente della Lega di Serie A. A seguito dell'ultima votazione da parte dei presidenti delle società avvenuta al quarto piano di via Rosellini, infatti, il risultato finale è stato di 19 schede bianche e una sola preferenza per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Sembrava lui l'indiziato principale per prendere il posto del dimissionario Paolo Dal Pino.