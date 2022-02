Novità Figc: Terraciano nominato commissario ad acta

ROMA - Il professore di diritto amministrativo Gennaro Terracciano è stato nominato commissario ad acta per l'adeguamento dello Statuto della Lega Serie A. La nomina è stata decisa dal consiglio federale della Figc su proposta del presidente Gabriele Gravina. Sentita la relazione della Lega e in particolare del vicepresidente di A Luca Percassi, la Federcalcio su proposta del presidente Gravina ha deciso di far entrare nel pieno delle sue funzioni il commissario a partire dal 26 febbraio con 15 marzo data di termine. La Lega Serie A avrebbe quindi altri 9 giorni di tempo per adeguare lo Statuto in maniera autonoma, prima dell'arrivo del commissario ad acta che avrà poi mandato fino al 15 marzo