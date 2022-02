Juve-Torino, sarà Massa l'arbitro del derby

TORINO - Si avvicina il derby della Mole in programma venerdì 18 febbraio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Juventus e Torino sono pronte a darsi battaglia nella stacittadina valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Nella sfida tra i bianconeri di Allegri e i granata di Juric sarà Davide Massa a dirigire l'incontro. L'arbitro della sezione di Imperia, all'esordio in un derby di Torino, sarà supportato dai collaboratori Alassio e Tolfo, il quarto uomo Ayroldi e con Mazzoleni al Var.