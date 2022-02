TORINO - L'Aia ha reso noto che "l'assistente arbitrale Daniele Bindoni, designato come Avar per la gara Juventus-Torino, valida per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A 2021-2022, sarà sostituito dal collega Stefano Liberti". A dirigere il derby della Mole, in programma stasera, venerdì, sarà Davide Massa di Imperia, con lui i guardalinee Alassio e Tolfo, il quarto ufficiale di gara Ayroldi, quindi gli arbitri Var Mazzoleni e, appunto, Liberti.