Cagliari-Napoli, Mariani sostituito: l'arbitro sarà Sozza

TORINO - "Si comunica che l’Arbitro Maurizio Mariani, designato per la gara Cagliari - Napoli, valida per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/2022, sarà sostituito dal collega Simone Sozza. Nella stessa gara l’Assistente Arbitrale Alberto Tegoni sarà sostituito da Alessandro Lo Cicero ed il Quarto Ufficiale Matteo Marchetti sarà sostituito dal collega Manuel Volpi": questo il comunicato emesso dall'Associazione Italiana Arbitri che ha ratificato il cambio della squadra arbitrale designata per la sfida di lunedì alla Unipol Domus, rimasta invariata solo negli addetti al Var che saranno Valeri e Raspollini.