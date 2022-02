Juve-Torino, la moviola: Massa tiene i cartellini in tasca. Qualche dubbio, nessun errore

La partita non presenta episodi dubbi al giudizio di Massa , che sceglie di fare ricorso minio ai cartellini gialli. A essere fiscali potevano essere da ammonizione nel primo tempo un braccio largo di Vlahovic su Bremer in elevazione, un pestone di Pobega su Pellegrini , una trattenuta di Belotti su Cuadrado che ripartiva.

Nel secondo un’altra trattenuta di Belotti su Cuadrado sulla trequarti, un tentativo d’anticipo a gamba tesa di Alex Sandro su Belotti, una prolungata trattenuta di Lukic a Morata, un fallo di De Sciglio su Singo in contropiede e uno di Ansaldi su Rabiot. Ammoniti Cuadrado per proteste e Mandragora per una prolungata trattenuta su Zakaria. Soprattutto per Pobega nel primo tempo e De Sciglio nel secondo il giallo poteva starci, ma nel complesso la scelta di Massa di non essere fiscale è giusta: lo fosse stato avrebbe rischiato di rovinare la partita.